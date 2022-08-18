RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон. СБУ викрила схему

Фото: у Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила у Львові схему вивезення військовозобов'язаних за кордон. Організатором виявилась начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У чиновниці були й спільники - працівники медустанов.

"За 1300 доларів чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану", - пише пресслужба СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;
  • два автомобілі преміумкласу вартістю понад 75 тисяч доларів;
  • понад 8 млн грн.

Також були встановлені особи, які скористалися "послугами" чиновниці. Щодо них буде прийнято відповідне рішення.

Фото: у Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ завершила розслідування щодо колишнього співробітника, який у 2014 році очолив "внутрішні війська "ДНР". Зрадника оголосили у розшук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаЛьвів