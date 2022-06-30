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Львів заборонив діяльність Московського патріархату

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Четвер 30 червня 2022 15:10
Львів заборонив діяльність Московського патріархату Фото: Львів заборонив діяльність Московського патріархату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час засідання Львівської міської ради було ухвалено рішення щодо заборони Московського патріархату на території Львова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Львівської міської ради Юрія Ломаги.

Як відзначив Ломага, діяльність Московського патріархату несе в Україні антидержавницький та антиукраїнський характер.

"Йдеться про свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України УПЦ МП та Української правовірної греко-католицької церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі", - пише Ломага.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, нещодавно у Львові сталася пожежа в дерев'яній церкві УПЦ Московського патріархату.

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