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Львовскую область накрыла непогода: 50 населенных пунктов без света

Львов, Воскресенье 24 сентября 2023 12:25
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Львовскую область накрыла непогода: 50 населенных пунктов без света Фото: во Львовской области без света более 50 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода накрыла Львовскую область в эти выходные. Без света осталось более 50 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Из-за сильных дождей, которые прошли Львовской областью накануне вечером и ночью, возникли нарушения в сетях Львовоблэнерго. По состоянию на этот час во Львовской области обесточены 54 населенных пункта (16 полностью, 38 - частично)", - отметил Козицкий.

Он отметил, что 21 ремонтная бригада уже работает над восстановлением электроснабжения.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня западную часть Украины накроют дожди. Местами возможны грозы. Дожди ожидаются во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Температура воздуха днем будет в пределах +25 +30 градусов, на западе ожидается только +19 +24 градуса.

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