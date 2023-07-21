Во Львовский облсовет могут попасть представили УГП: в чем причина

В частности, ЦИК признала противоправным и якобы нарушающим избирательные права граждан, бездействие Львовской областной ТИК и обязал ее не позднее 21 июля 2023 года принять решение об избрании следующего за очередностью кандидата в депутаты от УГП.

Как известно, по результатам местных выборов 25 октября 2020 г. "Украинская галицкая партия" получила 6 мандатов во Львовском областном совете.

В то же время, сейчас политсила находится в упадочном состоянии, в частности последняя новость на официальном сайте УГП датируется 25 января 2022 года.

Напомним, в прошлом году Франковский районный суд Львова удовлетворил иск львовского бизнесмена и бывшего депутата Львовского областного совета Григория Козловского и обязал УГП уплатить ему символический моральный ущерб.

Как известно, Козловский подал в суд на УГП за ее пост в Facebook в феврале 2020 г. В публикации партия публично обвинила бизнесмена в якобы нападении на их офис в центре Львова из-за участия в мирной акции и раскрытия земельной аферы по строительству гостиницы во Львове.

Франковский райсуд своим решением также обязал УГП опровергнуть ложную информацию и постановил взыскать с партии в пользу Козловского кроме морального вреда еще и 4624 гривны судебного сбора. Однако, по информации местных медиа, УГП это решение суда не выполнило.