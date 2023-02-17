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Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 17:11
Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу Фото: в одном из сел Львовского района взлетная полоса незаконно перешла в частную собственность (unsplash com)
Автор: Елена Черкасец

Бывший государственный регистратор во Львовской области подозревают в несанкционированном изменении информацию, что привело к незаконной приватизации взлетной полосы аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами", - говорится в сообщении.

Как следствие, из государственной коммунальной собственности фактически выбыл бывший аэродром, находящийся в одном из сел Львовского района. На незаконно приватизированный объект суд наложил арест.

Подозреваемому доложено о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему незаконной передачи руководителями " Электронмаш " имущества предприятия своим родственникам.

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