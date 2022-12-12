Львовская табачная фабрика заявила о ряде информационных атак на предприятие

"В ноябре-декабре 2022 года на предприятие и один из его владельцев совершен ряд информационных атак с целью дискредитировать нашу деловую репутацию и нанести вред нашей деятельности. Для этого были задействованы как публичные футбольные функционеры разного уровня Украины, так и анонимные каналы распространения информации, в частности, из-за границы", - заявили в компании.

В пресс-службе также добавили, что в 2018 году наша компания уплатила 2,892 млрд грн налогов, в 2019 году - 3,299 млрд, в 2020 году - 7,209 млрд грн, в 2021 году - 4,099 млрд, а в 2022 году - 4,709 млрд.

"С первых дней российской военной агрессии по отношению к Украине предприятие активно оказывает помощь вынужденным переселенцам, прибывшим в Западную Украину, обеспечивая их, в частности, продуктами питания и предметами личной гигиены. Особое внимание уделяем поддержке Вооруженных сил Украины, оказывая нашим защитникам материальную и техническую помощь - Ее не останавливали ни на день. За это были неоднократно отмечены рядом наград командованием ВСУ", - добавляют в компании.

В то же время из-за кампаний по дискредитации ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и одного из его владельцев компания планирует обратиться в суд.

"Юристы в рамках судебного процесса опровергнут и отвергнут все лживые клеветы в адрес предприятия и одного из собственников. К примеру, по получению в использовании производственных мощностей других фабрик, закрытых правоохранительными органами. Уверены, что всем противоправным действиям будет дана справедливая правовая оценка, а все злоумышленники понесут справедливое наказание. Все миллионы гривен, полученные по результатам судебных заседаний, будут сразу направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины для скорейшей победы нашего государства над Россией", - добавили в "Марвел Интернешнл Тобакко групп".