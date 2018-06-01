Луценко заявила, що Україна щорічно втрачає від домашнього насильства 5 млрд гривень

За даними Ірини Луценко, динаміка звернень до поліції жертв і свідків насильства в сім'ї росте

Вирішення проблеми домашнього насильства дозволить створити рівні умови для життя всіх громадян і отримати позитивні економічні наслідки. Про це на Форумі по впровадженню нових механізмів протидії домашньому насильству у Вінниці заявила народний депутат Ірина Луценко, повідомляє її прес-служба.

"Динаміка звернень до поліції жертв і свідків насильства в сім'ї зростає від 120 до 165 тис в рік. І це тільки ті, хто наважився звернутися в поліцію. Щорічно від домашнього насильства помирає 1,5 тис жінок, жертвами та свідками стають 3 млн дітей. Діти принесуть ці проблеми в соціум, адже фактично приречені на роль або жертви, або кривдника", - зазначила Ірина Луценко.

Вона підкреслила, що домашнє насильство провокує інші проблеми, з якими потім стикається суспільство і держава: жебрацтво, проституцію, торгівлю людьми. На подолання наслідків домашнього насильства держава щорічно витрачає 5 млрд грн.

"Наприкінці минулого року ми прийняли закони щодо протидії домашньому насильству та криміналізації таких злочинів. Досвід показує, що жодна установа чи служба не зможе подолати цю проблему самостійно. Тому зараз на базі Міністерства соціальної політики створюються положення про те, як покроково буде виконуватися закон. Що робити медику, якщо він бачить нетипові синці або переломи, як діяти вчителю або шкільному психологу, що роблять поліція та органи місцевого самоврядування", - розповіла учасникам Форуму народний депутат.

Важливою частиною нового законодавства є обов'язкова робота з кривдниками. Для них передбачені корекційні програми: "Закон прописує профілактику і виховання кривдника, поки його поведінка не зміниться. Криміналізація домашнього насильства не означає, що всі відразу сідають у тюрму, ні. В законі прописано ряд заходів для того, щоб вивести кривдника з такої моделі поведінки".

За словами Ірини Луценко, нове законодавство та активна робота щодо його імплементації докорінно змінюють філософію ставлення до проблеми насильства в сім'ї.

"Чомусь вважалося, що домашнє насильство - це лише проблема чоловіки і жінки. Закрили двері - і ніхто не має до цього відношення. Ні поліція, ні суди, ні сусіди, ні влада - розбирайтеся між собою. Але тепер ставлення держави змінилося, ми вводимо нульову толерантність до насильства в сім'ї. Це означає, що кожний громадянин, незалежно від того, де він перебуває - на роботі, на вулиці, вдома - має право на захист", - наголосила Ірина Луценко.

Нагадаємо, закон про запобігання та протидію домашньому насильству був прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2017 і вже вступив в силу. Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами прийнятий 6 грудня 2017, вступає в дію з січня 2019 року.