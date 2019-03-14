Луценко розповів про розслідування нападу на Стерненка

Напад на Стерненка розслідується хорошими темпами

Расследование дела о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко продвигается хорошими темпами. Об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной рады по нападениям на активистов заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко отметил, что, по версии следствия, у нападения на Стерненко один исполнитель и один заказчик.

"Я принял решение передать именно СБУ дело по Сергею Стерненко. И там действительно усматривается один заказчик и один исполнитель. Мы там идем неплохими темпами", - сообщил он.

Напомним, в мае 2018 года в Одессе неизвестные напали на местного активиста Сергея Стерненко. По словам пострадавшего, при нападении ему порезали руку, но он оказал сопротивление с использованием своего ножа, в результате чего один из нападавших умер. По данным местного издания "Думская", у второго нападавшего тоже были ранения. Кроме того, на теле погибшего была обнаружена татуировка с номером одной из частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Нападение на Стерненко квалифицировали как покушение на убийство.