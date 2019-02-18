Луценко прокоментував події під Подільським райвідділом поліції

Луценко заявив, що прокурори погодили підозри активістам

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал задержания активистов и инцидент возле Подольского отделения полиции. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Луценко подчеркнул, что "единственная возможность достойно провести выборы - действовать в рамках действующего законодательства".

"Да, он (старший оперуполномоченный Василий Мельников, - ред.) явно превысил свои полномочия, и мы на это реагировали принципиально. С другой стороны на следующий день прокуроры согласовали подозрения активистам. И там очень серьезная статья", - сказал Луценко.

Вместе с тем, адвокат потерпевших активистов Виктор Мороз сообщил, что никаких подозрений активистам не вручали.

Напомним, Печерский райсуд Киева отстранил оперуполномоченного Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов, от выполнения служебных обязанностей. Печерский райсуд Киева избрал Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен. Позже Мельников вышел под залог.

9 февраля в Киеве на Контрактовой площади сотрудники полиции задержали около 10 участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко.