Луценко припиняє депутатські повноваження

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко достроково припиняє свої депутатські повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Зокрема, Луценко зазначила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

"Стан здоров'я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - підкреслила нардеп.

Сьогодні стало відомо, що у неї проблеми з серцем. Як повідомив її чоловік і колишній генпрокурор Юрій Луценко у коментарі в Facebook, з цієї причини він повернувся до України.

Відзначимо, Ірина Луценко пройшла до парламенту нинішнього скликання за списком партії "Європейська солідарність". У списку вона займала 15 місце.

Ірина Луценко була народним депутатом з грудня 2012 року, пройшовши до парламенту під 18-м номером у списку ВО "Батьківщина". Займала посади заступника голови комітету, голови підкомітету з питань гендерної рівності комітету Ради з питань прав людини.

З 27 січня 2015 року було нардепом 8-го скликання від партії "Блок Петра Порошенка", № 70 в списку. Займала посаду голови підкомітету з міжнародно-правових питань та парламентського контролю за виконанням Україною міжнародних зобов'язань. Пізніше стала представником президента Петра Порошенка в Раді.

