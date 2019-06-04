Луценко допомагає Ярославському у рейдерських захопленнях, - Святаш

Фото: Дмитро Святаш (з відкритих джерел)

Святаш відповів на заяву DCH Group Ярославського

Маючи сотні нерозкритих резонансних справ і перебуваючи в одному кроці від відставки, генпрокурор України Юрій Луценко зараз активно допомагає реалізації "рейдерського захоплення" об'єкта групи АІС в Дніпрі. Про це заявив засновник групи АІС, народний депутат Дмитро Святаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, Святаш офіційно прокоментував заяву DCH Group Олександра Ярославського, опубліковану 3 червня 2019 р. на сайті компанії.

"Я був засновником однієї з найбільших в Україні автомобільних компаній - Групи компаній АІС (працює на ринку з 1992 р.). Починаючи з 2009 року я не є кінцевим бенефіціаром даної бізнес-структури і не обіймаю в компанії ніяких посад, так як виконую функції народного депутата України", - написав Святаш.

Він зазначив, що згідно з офіційними заявами Групи компаній АІС, починаючи з 2013 року, DCH Group Ярославського робить спроби отримати контроль над активами Групи компаній АІС.

"Як засновник компанії, можу повідомити наступне Група компаній АІС ніколи не отримувала від ПАТ "Укрсиббанк" кредитів на озвучену Ярославським і його структурами суму в 100 млн доларів США. Використовуючи різні схеми і корупційні зв'язки Ярославський вже 7 років безуспішно намагається здійснити рейдерське захоплення АІС", - пише Святаш.

Він заявив, що щодо нього не існувало і на даний момент не існує жодних відкритих кримінальних проваджень. Також Святаш стверджує, що ні по одному з якихось кримінальних проваджень йому не вручалось підозр, а відповідно і не висували звинувачень.

"Протягом кількох років особисто Ярославський і його спільники ведуть дорогу чорну PR-кампанію, розміщуючи в інтернет "фейкові" новини про мене з метою дискредитації як політика. Для проведення рейдерського захоплення АІС, за офіційною інформацією компанії, до ЄРДР внесено відомості про фіктивну кримінальну справу, на підставі якої винесено низку судових рішень і заарештовані об'єкти нерухомого майна (автоцентри, СТО), які передані в управління Національному агентству АРМА. АРМА без проведення відкритого тендеру і дотримання передбачених законодавством України процедур передало дані об'єкти нерухомості в управління підприємству ТОВ "ЖК Воздвиженка", яке входить до складу бізнес-структури Олександра Ярославського. Даною кримінальною справою з 2013 р. займалася прокуратура м. Києва", - йдеться в заяві Святаша.

При цьому, за його словами, два Автоцентри в Дніпрі і Кропивницькому в травні-червні 2019 р., згідно з рішеннями судів, вже повернуті законним власникам. "Буквально зараз Ярославський з допомогою "тітушок" і незаконних воєнізованих формувань намагається силою другий раз захопити об'єкт АІС м. Дніпро", - додав Святаш.

"Як мені стало відомо, після того, як київська прокуратура відмовилася виконувати "замовлення" по даній справі в інтересах Ярославського, останній за домовленістю з генпрокурором Луценком зажадав передати її в Генеральну прокуратуру України. Зараз вищевказану фіктивну кримінальну справу, яка є ключовим інструментом рейдерського захоплення, курує особисто генпрокурор Луценко Ю.В", - додав нардеп.