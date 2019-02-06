Луценко підтвердив відкриття кримінальної справи проти нардепа Рибалки

Нардепа Сергія Рибалку підозрюють у держзраді

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил открытие уголовного производства по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (от фракции Радикальной партии Олега Ляшко). Об этом Луценко сообщил журналистам после заседания комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

"Да, это правда. Но вопрос к НАБУ и САП", - сказал Луценко, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовало дело о возможной "фальсификации уголовных дел" против народного депутата Украины Сергея Рыбалки.

РБК-Украина писало, что в прошлом году экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус на допросе в суде заявил о фактах возможной фальсификации уголовных производств против народного депутата Украины Сергея Рыбалки.

Как известно, 9 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении главы парламентского финансового комитета, народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки. За решение проголосовали 255 нардепов.