Лунин сыграет обещанный матч за "Реал": Анчелотти держит слово

Отечественный голкипер займет место в воротах "Королевского клуба" в поединке 1/16 финала Кубка Испании. "Реал" на выезде сыграет с коллективом четвертого дивизиона - "Депортиво Минера". Матч состоится в понедельник, 6 января. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

"Лунин сыграет завтра, потому что Куртуа должен отдохнуть и хорошо восстановиться", - заявил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти испанским СМИ.

Итальянский специалист решил в кубковом поединке пойти на ротацию, предоставляя отдых ключевым игрокам. Дублерами Лунина будут 19-летние вратари Фран Гонсалес и Серхио Местре.

Несмотря на это, Анчелотти отметил, что у "Реала" нет пренебрежительного отношения как к сопернику, так и в целом к турниру. Тренер отметил, что каждый игрок имеет значение для команды, а Кубок Испании - это турнир, который "Реал" стремится выиграть.

Лунин в "Реале" в сезоне-2024/25

Еще в начале сезона Анчелотти сообщил, что Лунин будет играть в основе в поединках Кубка Испании (поэтому решение тренера не выглядит неожиданным). Но травмы Куртуа заставили наставника привлекать украинца к матчам в других турнирах.

Отечественный голкипер в текущем сезоне провел за "сливочных" 5 игр. В Ла Лиге сыграл в 3-х встречах, еще 2 провел в Лиге чемпионов. Всего Лунин пропустил 8 голов. Два матча он отстоял "на ноль".

Последний раз украинец играл за "Реал" 9 ноября 2024 года против "Осасуны" (4:0). С тех пор 10 матчей провел в запасе.