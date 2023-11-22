Лунин останется основным вратарем "Реала": журналист рассекретил состояние конкурента

24-летний голкипер будет иметь игровую практику в грядущих матчах "сливочных". Украинец, скорее всего, будет стражем ворот мадридцев в поединке испанской Ла Лиги и противостояния на групповом этапе Лиги чемпионов.

Лунин должен быть "первым номером" в противостояниях "Реала" против скромного "Кадиса" (26 ноября) и итальянского "Наполи" (29 ноября). Кипер заменит испанца Кепу Аррисабалагу. Он восстанавливается после разрыва отводящей мышцы.

Лунин подменял конкурента в двух поединках перед международной паузой. С ним в воротах "Реал" одержал две разгромные победы – над "Брагой" (3:0) в еврокубке и "Валенсией" (5:1). В противостоянии с португальцами украинский вратарь отразил пенальти.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, 6 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.