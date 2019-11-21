Лунін вибув з боротьби за нагороду Golden Boy

Український воротар Андрій Лунін вибув з боротьби за нагороду кращого гравця року серед європейських футболістів до 21 року Golden Boy-2019. Про це повідомляється на сайті видання Tuttosport, яке заснувало трофей.

Кількість номінантів на премію скоротилося до трьох. У список найкращих пробилися Джейдон Санчо ("Боруссія" Д), Жоау Феліш ("Атлетіко") і Кай Хавертц ("Баєр").

Церемонія нагородження відбудеться 27 листопада в Римі (Італія).

Таким чином, Лунін припинив боротьбу за нагороду, зупинившись на досягненні топ-20.

Влітку Андрій став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України та був визнаний найкращим голкіпером турніру. Новий сезон Андрій, який є воротарем мадридського "Реала", розпочав на правах оренди у "Вальядоліді", за який не зіграв ще жодного матчу.

Минулого сезону Лунін був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.