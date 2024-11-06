RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

Лунин поразил УЕФА топ-сэйвом в Лиге чемпионов: видео

Фото: Андрей Лунин (x.com/realmadrid)
Автор: Андрей Костенко

УЕФА назвал шесть лучших спасений ворот по итогам первого игрового дня 4-го тура главного еврокубка, отметив и украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В подборку попал сейв украинца в матче "сливочных" с итальянским "Миланом" (1:3). Оппонентом вратаря был нападающий "россонери" Рафаэл Леау.

В эпизоде португалец головой замыкал фланговую передачу с убийственной позиции. Украинский голкипер в эффектном прыжке отразил этот удар. Несмотря на то, что Леау в поединке свой гол не забил, другие игроки "Милана" сделали это трижды. В итоге итальянский клуб победил на "Сантьяго Бернабеу".

Кроме Лунина, УЕФА отметил еще пятерых вратарей. В список лучших спасений вошли также сейвы Лукаса Шевалье ("Лилль"), Лукаша Скорупски ("Болонья"), Франка Исраэля ("Спортинг"), Каспера Шмейхеля ("Селтик") и Майка Меньяна ("Милан").

Украинский голкипер во второй раз в сезоне сыграл за "Реал" в Лиге чемпионов. Этот поединок, как и первый, завершился поражением "сливочных". А в воротах Лунина уже побывало четыре мяча. Мадридский клуб, набрав 6 очков, занимает 17-е место в общем раунде ЛЧ.

 

 

Кстати, утром опубликовали анонс поединка "Шахтера" и "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалМиланАндрей ЛунинУЕФАФутболЛига Чемпионов