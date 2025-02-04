Лунин выйдет в основе "Реала" против бывшего клуба

Речь идет о "Леганесе", с которым "Королевский клуб" встретится в рамках национального Кубка. Матч 1/4 финала турнира состоится 5 февраля в пригороде Мадрида на арене "Бутарке". Начало - в 22:00 по Киеву.

По данным испанских СМИ из-за плотного графика и большого количества поединков, наставник "сливочных" Карло Анчелотти собирается в кубковом матче выставить футболистов ротации. Он попытается победить "Леганес" резервным составом, поскольку дальше ему предстоят два тяжелых матча.

8 февраля "Реал" встретится с мадридским "Атлетико" в битве за первое место в Ла Лиге. А 11-го "сливочные" сыграют первый матч плей-офф Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Тибо Куртуа пропустили последнюю тренировку "Реала". Они также не попали в заявку на ближайший матч. Поэтому место в воротах, скорее всего, займет Лунин.

Напомним, что именно украинец защищал ворота мадридцев в двух предыдущих матчах Кубка Испании. В 1/16 он отстоял на ноль в поединке с представителем четвертого дивизиона "Депортиво Минера" (5:0). А в 1/8 - дважды пропустил в тяжелом поединке с "Сельтой", где "сливочные" победили только в дополнительное время (5:2).

Следующий соперник, "Леганес" - один из аутсайдеров текущего первенства Испании. В турнирной таблице он занимает 16-ю строчку.

В 2018 году именно в "Леганесе" свой первый испанский сезон провел Лунин. "Реал", приобретя украинца у луганской "Зари", отдал его в команду из пригорода Мадрида в аренду. Лунин провел в составе "Леганеса" 5 матчей, в которых пропустил 5 голов.

Фото: Заявка "Реала" на кубковую игру с "Леганесом" (x.com/realmadrid)