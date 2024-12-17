Лунин отправился на Межконтинентальный кубок в статусе шестого вратаря

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал шестым среди игроков своего амплуа в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

IFFHS в декабре традиционно подводит итоги года. Лучшим голкипером мира она назвала 32-летнего аргентинца Эмилиано Мартинеса, который выступает за английскую "Астон Виллу".

Лунин в этом списке поделил шестое место со швейцарцем Яном Зоммером из миланского "Интера". Конкурент украинца в "Реале" - бельгиец Тибо Куртуа на пятой строчке.

Мартинес впервые выиграл это звание - ранее в рейтингах IFFHS он дважды подряд занимал второе место. На этот раз его преимущество над вторым - испанцем Унаи Симоном из "Атлетика" оказалось убедительным (167 против 91 балла). Третье место у грузина Георгия Мамардашвили из испанской "Валенсии", четвертое - у француза Майка Меньяна из итальянского "Милана".

Рейтинг лучших вратарей 2024 года от IFFHS (iffhs.com)

Кто сыграет за "Реал" в Катаре

Тем временем Лунин с "Реалом" отправился в Катар, где мадридский клуб сыграет в финале возрожденного Межконтинентального кубка. Поединок с мексиканской "Пачукой" состоится 18 декабря в катарском Лусаиле. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

У Лунина значительные шансы сыграть в финале. Несмотря на громкое название, Межконтинентальный кубок - турнир для мадридцев не приоритетный. Да и уровень соперника таков, что Карло Анчелотти при формировании состава может прибегнуть к ротации. К тому же, Куртуа не был слишком убедительным в последнем матче Ла Лиги. В противостоянии с "Райо Вальекано" он трижды доставал мяч из сетки, а "Реал" не смог победить команду, которая сейчас в чемпионате идет 13-й (итог встречи - 3:3).

Кстати, именно Лунин был основным голкипером "Реала" на Клубном чемпионате мира-2023. На том турнире украинец провел в воротах "сливочных" два матча, в частности в финале с аравийским "Аль-Хилялем" (5:3).

Среди 24 игроков "Реала", которые отправились на игру, есть и французский нападающий Килиан Мбаппе, который рисковал пропустить финал из-за травмы левого бедра. Мбаппе травмировался во время матча Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" 10 декабря (3:2). Сообщалось, что на восстановление ему понадобится десять дней.

Официальная заявка "Реала" на финал Межконтинентального кубка (x.com/realmadriden)