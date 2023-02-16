Лунин провел первый с осени "сухой" матч за "Реал" в чемпионате: как сыграл украинец

Испания, Ла Лига, 21-й тур

"Реал" – "Эльче" – 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31, 45+1 (оба – пенальти), Модрич, 80

"Сливочным" изрядно помог быстрый мяч. На 8-й минуте Асенсио получил передачу от Карвахаля в середине поля и смело пошел на нескольких защитников. Накрутив соперников, хавбек мадридцев технически положил мяч в угол.

Еще дважды "Реал" забил до перерыва с одиннадцатиметровой отметки. В первом эпизоде защитник Роко сыграл рукой в собственной штрафной, а во втором сфолили против Родриго. Штатный пенальтист хозяев Бензема дважды фактически не оставил ни одного шанса голкиперу "Эльче" Бадии.

Добил гостей под занавес матча Модрич. Ветеран получил мяч на линии штрафной зоны и классным ударом снял паутину с левой девятки ворот. "Эльче" не смог организвать хотя бы гол престижа.

Все 90 минут за "Реал" сыграл Андрей Лунин. Украинский вратарь не совершил ни одного сэйва, поскольку атакующие исполнители гостей ни разу не попали в створ ворот. Зато Лунин сделал 34 касания мяча и выполнил 33 передачи с точностью 94%.

Для кипера сборной Украины этот поединок стал 10-м в нынешнем сезоне и лишь третьим "сухим". Ранее он не пропустил от "Эльче" в первом круге (19 октября). Также Лунин отстоял "на ноль" кубковый матч против скромного "Касереньо".