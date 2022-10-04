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Лунин получил шанс дебютировать за "Реал" в Лиге чемпионов: что случилось

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Мадрид, Вторник 04 октября 2022 17:03
Лунин получил шанс дебютировать за "Реал" в Лиге чемпионов: что случилось Фото: Андрей Лунин на тренировке "сливочных" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа пропустит поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Место в воротах против донецкого "Шахтера", скорее всего, достанется Андрею Лунину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь подменит бельгийца и в Кубке чемпионов после выхода на матч испанской Ла Лиги против "Осасуны" (1:1) в воскресенье. Кипер сборной Украины попал в заявку на еврокубковый матч.

Вместе с Луниным в заявку "Реала" попали еще два молодых голкипера – 21-летний Луис Лопес и 20-летний Лукас Канисарес. Они будут конкурировать за место основного, пока Куртуа восстанавливается от травмы. У звездного кипера диагностировали левый пояснично-крестцовый радикулит.

Лунин на контракте с "Реалом" с лета 2018 года. Ранее он выступал в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо" на правах аренды, а перед сезоном 2020/21 стал резервистом Куртуа. С тех пор украинец провел 6 матчей во всех турнирах за "сливочных".

Лунин получил шанс дебютировать за &quot;Реал&quot; в Лиге чемпионов: что случилось

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Реала" и "Шахтера". Весомое предпочтение специалисты отдают команде из Мадрида. В то же время вероятность победы "горняков" меньше ничьей.

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