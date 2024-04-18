ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лунин получил предложение о новом контракте после феерии с "Манчестер Сити"

Манчестер, Четверг 18 апреля 2024 11:00
UA EN RU
Лунин получил предложение о новом контракте после феерии с "Манчестер Сити" Фото: Андрей Лунин стал героем "Реала" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес под впечатлением от игры украинца Андрея Лунина предложил продлить договор сразу же после финального свистка четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.

Функционер спуститься в раздевалку "сливочных", чтобы поздравить команду с победой. Там он настоял на продлении контракта с голкипером сборной Украины.

Перес лично поздравил Лунина с отличным выступлением против "горожан". По мнению президента "Реала", украинец полностью подтвердил наличие уровня для выступлений за мадридцев. Функционер поделился с окружающими намерениями немедленно продлить контракт с вратарем.

Лунин в выездном поединке с "Манчестер Сити" выполнил 8 сейвов и позволил "сливочным" свести матч вничью (1:1). В дополнительное время команды не забивали, поэтому дело перешло в серию пенальти. Там украинец взял удары Силвы и Ковачича.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее сформировались пары 1/2 финала Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Андрей Лунин
NEWS
Более 900 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 900 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться