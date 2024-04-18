Лунин получил предложение о новом контракте после феерии с "Манчестер Сити"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес под впечатлением от игры украинца Андрея Лунина предложил продлить договор сразу же после финального свистка четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central .

Функционер спуститься в раздевалку "сливочных", чтобы поздравить команду с победой. Там он настоял на продлении контракта с голкипером сборной Украины.

Перес лично поздравил Лунина с отличным выступлением против "горожан". По мнению президента "Реала", украинец полностью подтвердил наличие уровня для выступлений за мадридцев. Функционер поделился с окружающими намерениями немедленно продлить контракт с вратарем.

Лунин в выездном поединке с "Манчестер Сити" выполнил 8 сейвов и позволил "сливочным" свести матч вничью (1:1). В дополнительное время команды не забивали, поэтому дело перешло в серию пенальти. Там украинец взял удары Силвы и Ковачича.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.