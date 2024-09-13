Лунин официально определился с местом продолжения карьеры

Украинец согласился на предложение "сливочных" подписать новый контракт. Предыдущий договор с мадридцами действовал до лета 2025 года.

Лунин оставил подпись под 6-летним контрактом с "Реалом". Голкипер сможет задержаться на "Сантьяго Бернабеу" до 2030-го. Недавно он начал пятый сезон подряд в Королевском клубе.

С момента перехода в "Реал" Лунин провел 48 матчей за мадридцев, в которых пропустил 51 мяч. Сухими ворота украинец оставил в 16-ти поединках в свитере "сливочных".

Андрей Лунин в составе "Реала"

Уроженец Краснограда в ряды мадридцев перешел в летнее трансферное окно-2018. "Сливочные" отдали луганской "Заре" за него ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре прошлого года выиграл конкуренцию за место в старте.

За годы в "Реале" солидно пополнил коллекцию трофеев. Завоевал в составе гранда чемпионские титулы Ла Лиги (2021/22, 2023/24), Кубок и два Суперкубка Испании, два трофея Лиги чемпионов (2021/22, 2023/24), два Суперкубка УЕФА и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.