Лунин готовится к дебюту, "Ман Сити" и "Ювентус" в попытке избежать "Реал": финиш группового раунда на клубном ЧМ

Не выйти на "Реал"

В квартете G участники плей-офф стали известны уже после двух туров - это итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити". Сегодня они в очном противостоянии разыграют первое место в квартете.

Будут играть не только за престиж, но и за возможность избежать встречи в 1/8-й с мадридским "Реалом". Высокая вероятность, что именно "сливочные" выиграют группу Н и выйдут в сетке на вторую команду квартета G.

Интересно, что у "Ювентуса" и "Сити" перед матчем между собой не только одинаковое количество очков (по 6), но и разница забитых и пропущенных мячей (плюс 8). Но у итальянцев все же есть преимущество - они забили больше (9 голов - против 8-ми у МС). Поэтому "Ювентус" устроит и ничья.

Уверенность для Лунина

В квартете Н на плей-офф претендуют испанский "Реал", австрийский "Зальцбург" (по 4 очка) и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии (2).

Аравийцы будут играть с мексиканской "Пачукой". И им нужна не просто победа, а с как можно большей разницей мячей. Ведь, если "Реал" и "Зальцбург" разойдутся миром, у трех команд будет по 5 очков. Сейчас показатели разницы мячей у соперников такие: "Реал" - плюс 2, "Зальцбург" - плюс 1, "Аль-Хиляль" - 0.

В то же время проигравший в противостоянии европейских представителей может не попасть в 1/8-ю. А победитель - гарантирует себе первое место.

Перед противостоянием "сливочных" с австрийцами нас интересует и такой вопрос: дебютирует ли на Мундиале украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин?

В испанских СМИ перед игрой промелькнула информация, что Хаби Алонсо намерен дать передышку Куртуа и задействовать в матче Лунина, чтобы украинец получил уверенность. Впрочем, пока это лишь предположение. А стартовый состав станет известен примерно за два часа до начала поединка - то есть где-то в 2:00 по Киеву.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Четверг, 26 июня

Группа G: 22:00. "Видад" - "Аль-Айн"

Группа G: 22:00. "Ювентус" - "Манчестер Сити"

Пятница, 27 июня