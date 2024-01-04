Лунин или Кепа. Анчелотти выбрал голкипера на следующий матч "Реала"

Итальянский специалист после поединка "сливочных" против "Мальорки" в чемпионате Испании затронул вратарский вопрос. С островитянами ворота Королевского клуба защищал украинец и не пропустил ни одного мяча.

"Лунин или Кепа? Не знаю, увидим. Мы обязательно будем использовать голкипера. Кепа будет играть в следующей игре", – коротко и с юмором объяснил ситуацию Анчелотти.

Следующий поединок "Реал" проведет в Кубке Испании. На стадии 1/16 финала мадридцы 6 января встретятся со скромной "Арандиной". Обычно ворота "сливочных" в Копа дель Рей защищает резервный кипер.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

Всего провел за "Реал" 27 матчей во всех турнирах, 9 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.