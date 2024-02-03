Лунин или Кепа. Анчелотти решился выбрать основного вратаря "Реала"

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выиграл у Кепы Аррисабалаги конкуренцию за роль "первого номера" мадридского "Реала" до завершения нынешнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central .

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти решил сделать ставку на украинца. Он будет стражем ворот мадридцев до полноценного возвращения бельгийца Тибо Куртуа.

Лунин последними выступлениями убедил итальянского специалиста, что должен быть основным в "Реале". Анчелотти якобы объявил о своем решении на тренировочной базе мадридцев. Уроженец Краснограда Харьковской области займет место в воротах Королевского клуба минимум до апреля.

До конца февраля "Реалу" предстоят важные поединки в испанской Ла Лиге и плей-офф Лиги чемпионов. Мадридцы встретятся с "Атлетико" (4 февраля), "Жироной" (10 февраля), "Райо Вальекано" (18 февраля) и "Севильей" (25 февраля) в чемпионате и немецким РБ "Лейпциг" – в еврокубке (13 февраля).

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

В общей сложности провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, 10 из них – "сухие". В составе гранда завоевал чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.