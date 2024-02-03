Лунин или Кепа. Анчелотти решился выбрать основного вратаря "Реала"
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выиграл у Кепы Аррисабалаги конкуренцию за роль "первого номера" мадридского "Реала" до завершения нынешнего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.
Наставник "сливочных" Карло Анчелотти решил сделать ставку на украинца. Он будет стражем ворот мадридцев до полноценного возвращения бельгийца Тибо Куртуа.
Лунин последними выступлениями убедил итальянского специалиста, что должен быть основным в "Реале". Анчелотти якобы объявил о своем решении на тренировочной базе мадридцев. Уроженец Краснограда Харьковской области займет место в воротах Королевского клуба минимум до апреля.
До конца февраля "Реалу" предстоят важные поединки в испанской Ла Лиге и плей-офф Лиги чемпионов. Мадридцы встретятся с "Атлетико" (4 февраля), "Жироной" (10 февраля), "Райо Вальекано" (18 февраля) и "Севильей" (25 февраля) в чемпионате и немецким РБ "Лейпциг" – в еврокубке (13 февраля).
Андрей Лунин в составе "Реала"
Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.
Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.
В общей сложности провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах, 10 из них – "сухие". В составе гранда завоевал чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.
К слову, ранее составили профайл наставника "Жироны" Мичела в погоне за "золотом".
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