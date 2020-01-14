Лукашев: влада порушує соціальний діалог в Україні змінами в трудовому законодавстві

Змінами в трудовому законодавстві нинішня влада порушує соціальний діалог в Україні. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Лукашев, обраний по округу №113, коментуючи протести профспілок у Луганській області проти законопроекту "Про працю".

"На мітингах профспілок Луганщини виступають проти прийняття нового закону "Про працю". На думку всіх членів профспілок, дані поправки до закону порушують всі міжнародні конвенції, трудове законодавство України та приведуть до знищення соціальних і трудових основ держави", - підкреслив Олександр Лукашев.

За його словами, Верховна Рада повинна прислухатися до думки жителів Луганської області.

"Влада порушує соціальний діалог в Україні, який повинні вести як рівні партнери Союз промисловців і роботодавців України, профспілки та уряд України", - додав Лукашев.

За його інформацією, профспілки хочуть, щоб дотримувалася Конституція і закон "Про профспілки".

"Крім того, на тлі планованих змін в трудове законодавство і невиконанням владою соціальних гарантій перед людьми - не виплачена зарплата шахтарям за жовтень, листопад, грудень - такі зміни призведуть до соціального вибуху в суспільстві", - резюмував Олександр Лукашев.