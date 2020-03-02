Лукашев: нинішня ситуація в економіці - наслідок невдалої роботи уряду

Нинішня ситуація в економіці є наслідком непрофесійної роботи уряду Олексія Гончарука. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" на телеканалі "112 Україна".

"Я б хотів нагадати, з чого все починалось. Коли ми побачили програму дій "уряду технократів", то склалося враження, ніби це твір школяра-романтика, в якому він то розмірковує над питанням збільшенням тривалості життя українців, то мріє про підвищення народжуваності та зменшення тривожності серед населення", - повідомив нардеп.

Звіт з виконання Програми діяльності Кабінету міністрів у 2019 році, на думку політика, "плачем Ярославни" в частині пояснення причин, що не дозволили досягти задекларованих показників економічного зростання.

"Буду відвертим: кадровий склад економічного блоку уряду з самого початку його діяльності змусив мене брати під сумнів реальність планів щодо зростання економіки на 40%, що дозволить створити 1 млн нових робочих місць. Згодом країна дізналася, що прем’єр - профан в економіці без досвіду роботи у сфері державного управління, а профільний міністр відверто та самокритично називає себе людиною з легкою розумовою відсталістю. З урахуванням цих суб’єктивних особливостей знаних фахівців у галузі економіки, не є дивним те, що саме модернізація та тимчасові зупинки промислових потужностей, а також погіршення зовнішньої кон’юнктури на світовому ринку спричинили негативну промислову динаміку у 2019 році. Нинішня жахлива ситуація в економіці - це наслідок невдалої роботи уряду", - підкреслив парламентар.

За його словами, показники невиконання бюджету за 2019 рік найгірші за останні п’ять років.

"Пропоную згадати, що Гончарук обіцяв зростання ВВП на 7% щороку. Однак на цей рік сам Кабмін заклав у показниках зростання на 3,7%, НБУ - на 3,5%, МВФ - на 3%. Найгірше те, що реальний показник буде ще сумніше, бо непрофесійне керівництво країною вже призвело до жахливих наслідків. Зовнішній борг України - 1 трильйон 998 млрд грн. Борг роботодавців перед працівниками - 3 мільярди. Борги у сфері житлово-комунальних послуг - 63 мільярди", - нагадав народний депутат.

Політик вважає, що хронічне невиконання обіцянок урядом охлократії Гончарука, що у технократичний спосіб гарцює на самокаті у будинку Кабміну, є однією з причин катастрофічного падіння рейтингу влади.

"У підсумку виконання затвердженого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" становило 99,1% (затверджено - 1007,3 млрд грн, недовиконання - 9 млрд грн). Були повільніші темпи зростання імпорту товарів, менші обсяги виробництва тютюнових виробів, ніж враховано під час розрахунку бюджетних показників. Невиконання показника дохідної частини державного бюджету пояснюється зміцненням обмінного курсу гривні, зменшенням обсягів видобутку природного газу. Чергові "космічні" платіжки, які отримали люди у січні, - похолоданням, якого не було. Придушення свободи слова в країні видають за активізацію боротьби з дезінформацією. Тому все більше українців вважає, що країна рухається в неправильному напрямку і це необхідно терміново припинити" - резюмував Лукашев.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи кадрові зміни в уряді заявив, що в Кабміні думають про підсилення.