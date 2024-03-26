Лукашенко сломал версию Путина о "бегстве" террористов в Украину

По словам Лукашенко, он был в связи с Путиным на уровне спецслужб. В частности, Беларусь перевела свои правоохранительные органы на усиленный режим работы.

"Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения". В частности, были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в частности с Россией, привлекались силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих", - рассказал Лукашенко.

Он считает, что именно это не позволило террористам двигаться в направлении его страны и заставило менять план "бегства" из РФ. Лукашенко также отметил, что в течение всего времени после теракта белорусская и российская стороны эффективно и слаженно сотрудничали.

"Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением в связи с терактом – ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, после теракта под Москвой российский диктатор Путин заявлял, что террористы якобы хотели бежать в Украину, и для них из-за границы было подготовлено "окно".

Теракт в Подмосковье

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Официально силовики в РФ задержали нескольких граждан Таджикистана и обвинили их в причастности к этому теракту.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "случившееся в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого".

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явили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Официально силовики в РФ задержали нескольких граждан Таджикистана и обвинили их в причастности к этому теракту.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "случившееся в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.