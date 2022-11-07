Лукашенко заявил, что не хочет войны, предложив украинцам вместе "поджаривать шашлыки"

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пожаловался на "непростые времена", заявив, что "белорусы - мирные люди и не хотят войны". По всей видимости, дыбы быть более убедительным в этом тезисе, Лукашенко даже предложил жителям Украины, в частности, вместе "поджаривать шашлыки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали", - сказал он во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов.

По словам Лукашенко, белорусы даже готовы организовать и "подвести к границе эти дрова".

"Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", - сказал Лукашенко.