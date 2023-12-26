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Лукашенко заявил, что Беларусь уже получила все обещанное ядерное оружие от РФ

Фото: Лукашенко заявил о получении обещанного ядерного оружия от РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие, которое планировали поставить в Беларусь, уже якобы находится в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало" .

"Давно. Я ведь говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, когда ближайшие военные учения, он отметил о ежедневной военной подготовке.

"Даже бывшие оставшиеся у нас "вагнеровцы" работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - заявил белорусский диктатор.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, следующими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в совместные "учения", проходящие более 87 недель.

В ноябре мы также сообщали, что Россия продолжала перебазировать компоненты тактического ядерного оружия на территорию Беларуси в середине сентября. По данным железнодорожников, оккупанты перебросили 2 поезда, в составе которых насчитывалось более 26 вагонов.

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