Лукашенко заявив, що РФ і Білорусь готові провести нові військові маневри

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія посилюватимуть військову співпрацю. У зв'язку з цим він не виключає проведення нових військових маневрів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
"Ми будемо посилювати подальший розвиток військового співробітництва з нашою Росією, спрямований на підвищення обороноздатності Союзу", - заявив Лукашенко.
Він нагадав, що за останні півроку Білорусь і Російська Федерація двічі провели спільні навчання "Захід-2021" і "Союзна рішучість-2022".
"Треба буде - проведемо нові, хто б і як не рефлексував по той бік кордону на наші спільні з Росією маневри. Це наше суверенне право", - додав Лукашенко.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, Європарламент закликав ЄС ввести санкції проти Росії і посилити допомогу Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.