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Лукашенко заявив про отримання листа від Путіна щодо "вагнерівців"

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 13:22
Лукашенко заявив про отримання листа від Путіна щодо "вагнерівців"
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Дмитро Левицький

Лист направили до Слідчого комітету Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що отримав листа від російського лідера Володимира Путіна стосовно затриманих бойовиків "Вагнера". У листі містилися факти щодо затриманих бойовиків.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

За словами Лукашенка, зараз Слідчий комітет Білорусі вивчає факти, які були викладені у листі Путіна. При цьому білоруський президент впевнений, що затримання бойовиків не вплине на білорусько-російські стосунки.

"Що стосується перспективи, якщо хто-небудь очікує, що у нас абсолютно зіпсувалися стосунки з Росією - помиляєтеся", - заявив він на виборчій дільниці у Мінську.

Крім того, Лукашенко зазначив, що генеральні прокурори Росії та України поки не приїхали до Білорусі у справі про затримання бойовиків "Вагнера" та додав, що його не цікавить можлива провокація третьої сторони.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом білоруські силовики затримали понад 30 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які нібито приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами.

Україна просить видати їй бойовиків, адже вони брали участь в бойових діях на Донбасі, однак Лукашенко заявив, що українська та російська сторони повинні самостійно вирішити це питання.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьПВК Вагнера
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