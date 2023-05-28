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Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие в обмен на зависимость от РФ

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие. Однако взамен Астана должна вступить в Союзное государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".

Белорусский диктатор заявил, что никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском.

"Если кто-то переживает - не думаю, что (президент Казахстана, - ред.) Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг - так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с РФ", - заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что при дружбе с РФ ядерное оружие будет у всех.

"В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех", - заявил он.

Ядерное оружие на двоих

Несколько дней назад министры оборонных ведомств РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

В частности, Кремль передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способный использовать ракеты с ядерным оружием.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов уже переоборудована для возможного применения ядерного оружия, добавив, что военные также прошли соответствующую подготовку.

Реакция Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме, заявил, что Россия и Беларусь являются одним государством, у которых "даже ядерное оружие одно на двоих".

При этом он упрекнул Кремль в идее Союзного государства, которое подразумевает интеграцию нескольких стран в одну.

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Александр ЛукашенкоКазахстанЯдерное оружиеВойна России против Украины