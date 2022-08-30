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Лукашенко задумався над розширенням БелАЕС не без участі "Росатому": що відомо

Новость на русском →
Білорусь, Вівторок 30 серпня 2022 12:31
Лукашенко задумався над розширенням БелАЕС не без участі "Росатому": що відомо Фото: БелАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі розглядається можливість будівництва додаткових енергоблоків БелАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови уряду білоруського окупаційного режиму Романа Головченка, повідомляє БЕЛТА.

"Ми домовлялися про очну зустріч, щоб обговорити хід реалізації нашого найважливішого проекту у сфері ядерної енергетики (мається на увазі Білоруська АЕС, - прим. ред.)", - сказав він під час зустрічі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.

За його словами, спеціально створена група зараз розглядає питання щодо доцільності (насамперед економічної) будівництва додаткових енергоблоків.

"Це віддаленіша перспектива. Проте на даному етапі дуже важливо успішно завершити проект, який передбачений чинним контрактом. За ним уважно спостерігають і сусіди, і світова ядерна спільнота", - додав Головченко.

Як повідомлялося, раніше Угорщина дала дозвіл Росії на старт проекту "Пакш II" - розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься "Росатом". У його рамках буде збудовано два атомні реактори.

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