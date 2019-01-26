Лукашенко висловив підтримку Мадуро

Лукашенко провів телефонну розмову з президентом Венесуели
Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив підтримку президенту Венесуели Ніколасу Мадуро в ході телефонної розмови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Білорусі.
Він зазначив, що Білорусь відстежує ситуацію в дружній Венесуелі і співпереживає, що відбувається в країні.
Президент підкреслив, що Білорусь повністю віддана і послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації у Венесуелі виключно в рамках правового поля і конституції країни.
"Категорично не підтримуємо будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи суверенної держави, в тому числі спрямоване на дестабілізацію обстановки в країні", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуаидо припускає можливу амністію для президента країни Ніколаса Мадуро і його союзників.