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Лукашенко висловив підтримку Мадуро

Новини » Політика    26.01.2019 - 01:29
Лукашенко висловив підтримку Мадуро
Фото: Олександр Лукашенко (І відкритих джерел)

Лукашенко провів телефонну розмову з президентом Венесуели

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив підтримку президенту Венесуели Ніколасу Мадуро в ході телефонної розмови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Білорусі.

Він зазначив, що Білорусь відстежує ситуацію в дружній Венесуелі і співпереживає, що відбувається в країні.

Президент підкреслив, що Білорусь повністю віддана і послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації у Венесуелі виключно в рамках правового поля і конституції країни.

"Категорично не підтримуємо будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи суверенної держави, в тому числі спрямоване на дестабілізацію обстановки в країні", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуаидо припускає можливу амністію для президента країни Ніколаса Мадуро і його союзників.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьВенесуэлаНиколас Мадуро
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