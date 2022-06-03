Лукашенко про війну в Україні: Росія не прагне захопити країну

Російська Федерація нібито не прагне захопити Україну. Принаймні, в цьому впевнений лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".
За словами Лукашенка, Росія нібито показує в Україні, що з нею потрібно рахуватися.
"Не треба ображати президента Росії. Не треба душити російську мову, якою всі українці розмовляють. Навіть, як дехто каже, націоналістично орієнтовані. Немає бажання поневолити, схопити та інше", - зазначив він.
Він також підкреслив, що розуміє президента Росії Володимира Путіна, якому треба забезпечити "безпеку Росії".
"Ми по-різному обговорюємо теми, але я нічого не можу сказати, коли він говорить, що не тільки Росія, але і Білорусь знаходиться під ударом. Нам треба думати про те, як захиститися, попередити і не допустити цього плацдарму, звідки можливо був би напад", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував возити українське зерно через Білорусь в порти країн Балтії, але за умови, що ці порти стануть також доступні і для білоруської продукції.
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