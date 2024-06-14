Лукашенко тайно передал Азербайджану оружие перед войной с Арменией, - Politico

По данным издания, Беларусь поставила передовое вооружение Азербайджану, заклятому врагу Армении, хотя обе страны были союзниками в пакте об обороне под руководством России.

Файлы проливают новый свет на решение Армении на этой неделе объявить о выходе из военного альянса - драматический поворот, который ослабит авторитет президента России Владимира Путина среди стран бывшего СССР.

Сейчас Армения находится на пороге исторического поворота в сторону Запада, все чаще обращаясь за защитой к Европе и НАТО, после десятилетий, в течение которых бывшая советская республика полагалась на Москву.

Решение Беларуси - верного союзника России - поставить Азербайджану передовую военную технику в период с 2018 по 2022 год, что дало ему преимущество в череде войн со своим давним соперником, будет расценено Арменией как предательство.

И Беларусь, и Армения являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), постсоветского военного альянса, возглавляемого Москвой и созданного в 2002 году. Теоретически члены обязаны защищать друг друга в случае нападения. Азербайджан вышел из предшественника блока в 1999 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его правительство начнет процесс выхода из блока, заявив, что его члены "не выполняют свои договорные обязательства, но планируют войну против нас с Азербайджаном".

Утечка документов

Документы из более чем дюжины писем, дипломатических нот, векселей и экспортных паспортов, показывают, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период с 2018 по 2022 год, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика. Предлагаемые услуги включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку нового оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и систем беспилотных летательных аппаратов.

В число документов входят письма Белорусского государственного агентства по экспорту вооружений собственным военно-промышленным предприятиям о заказах на современное артиллерийское оборудование для Азербайджана, а также переписка между двумя государствами о согласовании закупки противоракетных комплексов "Гроза-С" - беспилотных мобильных боевых станций для вооруженных сил Азербайджана.

"С такими друзьями"

В последние годы в боях между азербайджанскими и армянскими силами широко использовались артиллерия и беспилотники. Это включало в себя войну между двумя сторонами в 2020 году за Нагорный Карабах, который находится внутри международно признанных границ Азербайджана, но управлялся его армянским населением как непризнанное государство после жестокого конфликта, последовавшего за падением Советского Союза. Наступление Азербайджана в сентябре прошлого года положило конец фактической независимости региона и спровоцировало массовый исход его 100 тысяч жителей.

В одном из дипломатических сообщений, говорится, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.

В сентябре 2022 года азербайджанские силы также предприняли вторжение на территорию самой Республики Армения, заняв ключевые стратегические высоты. Тогда Армения обратилась к ОДКБ за поддержкой, но позже обвинила блок в невыполнении своих обязательств после того, как тот предложил лишь направить делегацию для установления фактов. С тех пор Пашинян, лидер Армении, заключил соглашение о расширении миссии наблюдателей ЕС на напряженной границе между двумя бывшими советскими республиками и пригласил американские войска для совместных учений.

Эдуард Аракелян, военный аналитик ереванского Регионального центра демократии и безопасности, подтвердил, что просочившиеся документы относятся к технике, использовавшейся Азербайджаном в недавних войнах, как в Нагорном Карабахе, так и против самой Республики Армения.

"Эта техника была использована с разрушительным эффектом против армянских войск и была предоставлена страной, которая предположительно является союзником Армении", - сказал он. "Формально это полное нарушение альянса ОДКБ, но на практике мы всегда знали, что блок больше поддерживает Азербайджан".

Несмотря на то, что на бумаге президент Беларуси Александр Лукашенко является союзником Армении, ранее он назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева "нашим человеком" и заявил, что было бы "неправильно", если бы ОДКБ выступила против него. Алиев, со своей стороны, в 2022 году заявил, что "друзей в ОДКБ у нас больше, чем в Армении".

Однако, по мнению экспертов, Беларусь - один из ближайших союзников Москвы - вряд ли будет действовать без молчаливой поддержки самого Кремля. "Это действительно показывает, что с такими друзьями, как Владимир Путин, враги не нужны", - сказала Ивана Страднер, научный сотрудник Фонда защиты демократии.

"Смешно думать, что эти поставки могли произойти без ведома Москвы и что Россия не смогла бы их остановить, если бы захотела", - добавила она. "Когда дело касается Москвы, не существует такого понятия, как лояльность - все дело в сохранении собственной безопасности, даже если это происходит за счет собственных союзников".

Беларусь вызвала посла Армении на встречу в министерстве иностранных дел после того, как Пашинян накануне озвучил свои обвинения. Позже посол был отозван в Ереван, а посол Беларуси вернулся в Минск в рамках разрыва дипломатических отношений между двумя странами.