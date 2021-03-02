RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко про злиття Росії та Білорусі: нерозумно працювати в цьому напрямку

Автор: РБК-Україна

На сьогодні ідея злиття Білорусі з Російською Федерацією не є актуальною. Тому сторони зосереджені на створенні Союзної держави.

Про це на нараді з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, Білорусь залишається суверенною державою.

"Сьогодні світ змінився настільки, що розмови про те, що Білорусь має увійти до складу Росії чи Росія має увійти до складу Білорусі, або ми взагалі якось повинні злитися, створивши єдині органи управління... Світ настільки змінився, що просто було б нерозумно навіть працювати в цьому напрямку", - зазначив Лукашенко.

Він також упевнений, що Білорусь в статусі незалежної держави може вибудувати таку систему відносин з Росією, яка буде потужнішою, ніж між суб'єктами в самій Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше розвідка Естонії випустила звіт, в якому називає Білорусь російським військовим округом, оскільки країни настільки інтегрувалися у військовій сфері, що Москва може використовувати Мінськ як плацдарм на західному напрямку.

Крім того, естонська розвідка попередила про загрозу нападу Росії на Україну з території Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусь
Читайте також
Лукашенко дав своєму сину генеральське звання
Прогноз погоди