У Лукашенка пригрозили "загибеллю і руйнуваннями" Польщі та країнам Балтії

Секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Польщу і країни Балтії в нібито підготовці "агресії" проти Мінська. Він пригрозив їм "загибеллю і руйнуваннями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Zerkalo .

Як заявив Вольфович, Польща, Литва і Латвія збільшують кількість своїх збройних сил, модернізують військову інфраструктуру. Крім того, за його словами, почастішали польоти іноземної бойової авіації вздовж білоруських кордонів.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії", - цитує видання секретаря Радбезу.

Він додав, що ніхто не хоче такого розвитку подій. Однак у відповідь на" агресію "Білорусь завдасть удару і на території цих країн також будуть"руйнування, загибель і вибухи".