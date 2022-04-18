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У Лукашенка пригрозили "загибеллю і руйнуваннями" Польщі та країнам Балтії

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Мінськ, Понеділок 18 квітня 2022 18:59
У Лукашенка пригрозили "загибеллю і руйнуваннями" Польщі та країнам Балтії Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Польщу і країни Балтії в нібито підготовці "агресії" проти Мінська. Він пригрозив їм "загибеллю і руйнуваннями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Zerkalo.

Як заявив Вольфович, Польща, Литва і Латвія збільшують кількість своїх збройних сил, модернізують військову інфраструктуру. Крім того, за його словами, почастішали польоти іноземної бойової авіації вздовж білоруських кордонів.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії", - цитує видання секретаря Радбезу.

Він додав, що ніхто не хоче такого розвитку подій. Однак у відповідь на" агресію "Білорусь завдасть удару і на території цих країн також будуть"руйнування, загибель і вибухи".

Нагадаємо, на початку березня Лукашенко привіз Путіну карту з планом нібито готувався "нападу" на Білорусь. Він тоді заявив, що країну повинні були "атакувати" з чотирьох напрямків.

Зазначимо, раніше Лукашенко відкинув можливість об'єднання Білорусі та Росії.

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