Лукашенко доручив виробити додаткові заходи у відповідь на санкції

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив Кабміну підготувати додаткові заходи у відповідь на нові санкції проти Білорусі. У річницю початку протестів США, Британія та Канада оголосили нові санкції проти режиму Лукашенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне білоруське видання "Белта".
Про доручення Лукашенка білоруському виданню розповіла прес-секретар глави режиму Наталія Ейсмонт.
"Лукашенко доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкцій витка. Білорусь в боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми приймемо відповідні заходи", - сказала вона.
Нагадаємо, під нові американські санкції потрапили "Білоруськалій" на Національний олімпійський комітет Білорусі.