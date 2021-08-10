RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лукашенко доручив виробити додаткові заходи у відповідь на санкції

Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив Кабміну підготувати додаткові заходи у відповідь на нові санкції проти Білорусі. У річницю початку протестів США, Британія та Канада оголосили нові санкції проти режиму Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне білоруське видання "Белта".

Про доручення Лукашенка білоруському виданню розповіла прес-секретар глави режиму Наталія Ейсмонт.

"Лукашенко доручив уряду виробити комплекс додаткових заходів проти чергового санкцій витка. Білорусь в боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми приймемо відповідні заходи", - сказала вона.

Нагадаємо, під нові американські санкції потрапили "Білоруськалій" на Національний олімпійський комітет Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьСанкціїСполучені Штати АмерикиВеликобританіяКанада