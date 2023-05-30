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Лукашенко не подвел. Из-за видео ГПСУ уволен главный пограничник Беларуси

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники "посодействовали" тому, что глава белорусского режима Александр Лукашенко уволил руководителя пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечают пограничники, Лукашенко на глаза попало видео с белорусскими пограничниками. Именно оно стало поводом для "жесткого кадрового решения", которое незамедлительно принял Лукашенко.

Так, теперь вместо Анатолия Лаппо белорусскими пограничниками будет руководить Константин Молостов, который является уроженцем России.

Какое видео стало поводом для громкой отставки Лаппо

Дрон украинских пограничников заснял момент, когда "коллеги" из Беларуси занимались тем, что буксировали УАЗ, который никак не хотел заводиться и им пришлось толкать его вручную.

Не первая шутка ГПСУ

Ранее белорусские пограничники пожаловались на то, что ГПСУ вывесила "манекена Валеру", который был "в форме российской армии" в районе границы с Гомельской областью. Тогда белорусы назвали такой шаг украинцев "психологическим давлением".

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