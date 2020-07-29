Лукашенко назвав затримання бойовиків ПВК "Вагнера" надзвичайною подією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки у зв'язку з затриманням бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Він назвав це надзвичайною подією.

Про це повідомляє видання "Белта".

"Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Інакше її не назвеш", - сказав Лукашенко.

Він попросив главу КДБ Білорусі Валерія Вакульчика більш детально доповісти про ситуацію.

"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, кажуть, що мало не ми їх самі сюди завезли. Зрозуміло, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації та з цим фактом було все гранично відверто і чесно. Якщо це російські громадяни (а я так розумію, їх допитали), значить, треба негайно звернутися у відповідні структури Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається", - сказав президент Білорусі.

При цьому він зазначив, що у країни немає цілей зганьбити Росію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера".

За інформацією правоохоронних органів, понад 200 бойовиків прибутку для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Також РБК-Україна писало, що у складі російських і західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні громадян України, за даними Служби безпеки України, у ПВК "Вагнера" воюють 86 кримчан.