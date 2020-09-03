Лукашенко назвав фальсифікацією заяву Меркель щодо Навального

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Олексія Навального речовиною "Новічок" було сфальсифіковано. Це нібито підтверджує перехоплення розмови Варшави і Берліна.

Про це він заявив на зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним, передає БЕЛТА.

За його словами, білоруська військова розвідка до виступу Меркель нібито перехопила розмову.

"Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв'язку ... І ми перехопили цікаву розмову, яку (я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було", - заявив Лукашенко.

Він додав, що заяву і факти для Меркель готувала спеціальна група.

"Зробили вони це - цитата: "Щоб відбити охоту Путіну совати носа в справи Білорусі". Я процитував цю розмову. Розумієте, наскільки по-єзуїтському вчиняють ці люди", - розповів він.

Нагадаємо, вчора німецький канцлер Ангела Меркель з посиланням на дані токсикологічної лабораторії Бундесверу заявила, що російський опозиціонер Навальний був отруєний отрутою класу "Новічок".

"Навальний - жертва злочину, його хотіли змусити замовкнути. Я виступаю з засудженням того, що з ним сталося", - заявила вона.

Російська сторона заперечує, що Навальний був отруєний "Новічком", а Європейський союз вже готує заяву з цього приводу.