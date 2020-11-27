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Лукашенко назвав демократичні вибори "підлянкою"

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає "підлянкою" демократичні вибори. На його думку, країні вдається стримувати поширення COVID-19, в тому числі, завдяки вертикалі влади.

Про це він заявив на зустрічі з колективом однієї з лікарень Мінська, передає БЕЛТА.

Зокрема, він відзначив важливу роль місцевих органів влади, які борються з COVID-19 в регіонах.

"Слава богу, що у нас існує вертикаль влади. І ви, напевно, помітили, що основний удар наших протестунів наноситься по президенту і вертикалі влади. Давай, демократія, всі мають обиратися", - зазначив Лукашенко.

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Він також заявив, що демократичні вибори вже "проходили в період Горбачова".

"Ми ж обирали всіх керівників підприємств, директорів. Ну що, дообиралися? І країну втратили, і Союз розвалився. Нам цю підлянку хочуть підкинути зараз", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що не залишиться президентом Білорусі після того, як країна отримає нову конституцію.

До цього Лукашенко заявив про наявність центру американських спецслужб в Києві.

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