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Лукашенко має намір розвивати "хороший націоналізм" у Білорусі

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір розвивати "хороший націоналізм". При цьому, за його словами, такий націоналізм має відрізняти білорусів від росіян.

Про це він заявив на зустрічі з артистами Купаловського театру, передає БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко заявив, що "націоналізм - це не балаканина на мові", а збереження білоруських традицій.

"Тому завжди треба створювати те, що тебе буде відрізняти від інших. І це буде хороший націоналізм, за що мене в Росії іноді критикують і звинувачують. Але я кажу: я ж президент Білорусі. При всій любові до росіян, я - президент Білорусі. Тому я буду робити все, що треба нашим білорусам, те, що нас буде відрізняти. Від росіян теж", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко неодноразово підкреслював, що в Білорусі неможливо відмовитися від російської мови.

Відзначимо, найближчими днями він проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі. Очікується, що вони обговорять ключові питання розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва. Особливу увагу приділять великим проектам, а також подальшій інтеграції в рамках Союзної держави.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьнационалисты
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