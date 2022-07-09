Лукашенко йде слідом за Путіним: Білорусі загрожує дефолт вже наступного тижня

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з CCC до C. Формально дефолт настане 13 липня через бажання Мінська платити за облігаціями в білоруських рублях.

Як відзначили в агентстві, зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів Білорусі 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями в доларах США замість цього будуть переводитися в білоруських рублів на рахунок в Беларусбанке.

Перший платіж в місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах США був проведений в рамках цього процесу 29 червня, в день оголошення. Це суперечить документації по облігаціях, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

Якщо платежі за єврооблігаціями 2027 року відповідно до початкових умов не будуть проведені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг до RD (обмежений дефолт) і випуск боргу на D. Рейтинг буде підвищений з RD "тільки після того, як Білорусь нормалізує свої відносини зі своїми міжнародними кредиторами", - наголошується в повідомленні.