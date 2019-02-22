Лукашенко допускає спільну з РФ відповідь на появу ракет США в Україні

Лукашенко заявив, що Білорусь і РФ подумають про відповіді при появі ракет в Європі та Україні

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что Минск и Москва подумают об ответе при появлении ракет США в Европе или Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Лукашенко высказал опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности в связи с ситуацией вокруг ракетного договора.

"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против. Мы сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта бойня, драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси высказал мнение, что "НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе".

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили о прекращении участия в ракетном договоре из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия примет "зеркальные и асимметричные меры" в случае размещения ракет США в Европе. В свою очередь в НАТО назвали угрозы Путина в адрес США неприемлемыми.