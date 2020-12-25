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Лукашенко не буде вакцинуватися від коронавірусу

Білорусь, П'ятниця 25 грудня 2020 23:33
Лукашенко не буде вакцинуватися від коронавірусу
Фото: Олександр Лукашенко (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує робити щеплення від коронавірусу. За його словами, він відноситься до скептиків.

Про це він сказав в ефірі каналу ОНТ.

Раніше він заявляв, що переніс коронавірус безсимптомно і сподівається, що "зараза другий раз не пристане".

"Я відношусь до тих скептиків. От як людина - я вже міністру охорони здоров'я сказав, він схвалив це, він же у нас старший - що я вакцинуватися, робити щеплення не буду", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що головним принципом вакцинації в Білорусі буде добровільність. Планується використовувати п'ять-шість вакцин різних виробників.

Раніше стало відомо, що Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID. На її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів.

Нагадаємо, вакцину від COVID в Україні чекають на початку 2021, але точної дати поставок поки немає.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає носити маски навіть після щеплення від коронавірусу.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкоБілорусьвакцина от коронавируса

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