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В Луганскую область прибыли сотрудники МВД РФ для усиления паспортизации, - ЦНС

Фото: Оккупант и гражданские (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированную территорию Луганской области прибыли сотрудники МВД РФ, которые запугивают местных жителей, чтобы те получили российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировано присутствие работников региональных управлений по вопросам миграции МВД РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "гастролеры" угрожают местным жителям, утверждая, что на оккупированной территории будет невозможно работать, учиться и получать медицинскую помощь в случае отсутствия российского паспорта.

Напомним, что россияне готовят новую ловушку для украинцев на временно оккупированной территории. Она связана с раздачей паспортов РФ.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что получение российского паспорта на оккупированных территориях Украины не будет считаться преступлением. Украинцы, вынужденные это сделать, являются жертвами преступления.

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