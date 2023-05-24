В Луганскую область прибыли сотрудники МВД РФ для усиления паспортизации, - ЦНС

"На временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировано присутствие работников региональных управлений по вопросам миграции МВД РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "гастролеры" угрожают местным жителям, утверждая, что на оккупированной территории будет невозможно работать, учиться и получать медицинскую помощь в случае отсутствия российского паспорта.

Напомним, что россияне готовят новую ловушку для украинцев на временно оккупированной территории. Она связана с раздачей паспортов РФ.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что получение российского паспорта на оккупированных территориях Украины не будет считаться преступлением. Украинцы, вынужденные это сделать, являются жертвами преступления.