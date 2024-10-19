В Луганске ликвидировали российского майора (фото)

Взрывы на оккупированных территориях Украины

Как сообщалось, в центре временно оккупированного Луганска взорвалась машина 18 октября. В результате этого мог быть ликвидирован российский майор.

Отметим, что подобные случаи не редкость. К примеру, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль. Позже выяснилось, что в Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко. Именно он находился во взорванном автомобиле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.